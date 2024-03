L’ex manager di Bugo ha ritirato la querela e Morgan è stato prosciolto dall’accusa di diffamazione, ma i guai legali non finiscono qui.

Valerio Soave, ex manager di Bugo e presidente dell’etichetta discografica Mescal, ha ritirato la querela nei confronti di Morgan e il Tribunale di Alessandria lo ha prosciolto dall’accusa di diffamazione aggravata. Tuttavia presso il Tribunale di Imperia è ancora in corso il processo avviato da Bugo per i fatti di Sanremo 2020.

Le scuse di Morgan a Valerio Soave

Quando parteciparono a Sanremo 2020, Morgan e Bugo erano in gara con l’etichetta discografica Mescal di Valerio Soave, che all’epoca era anche loro manager. A seguito della squalifica, Morgan rivolse accuse pesanti al presidente dell’etichetta che indussero quest’ultimo a querelare il cantante.

Poi Morgan, in un lungo post Instagram, ha deciso di scusarsi con Soave: “Io credo nella pace, nel dialogo e nel rispetto.” – ha scritto il cantante – “Ciò non significa che non mi incazzi, non sono un’ipocrita e ho delle emozioni che so comunicare, canalizzare, gestire e trasformare. Sono una persona viva, ho idee e opinioni e riconosco cos’è l’essere umano, lo rispetto, è il mio simile.“

“Io non ledo agli altri, non voglio nuocere, anzi, voglio essere utile.” – prosegue – “Per questi motivi e molti altri io sono per la risoluzione pacifica, per la concordia, per l’intelligenza che c’è nel buon senso. Ecco perché pubblico queste parole vere e ragionevoli dirette a una persona, un amico con cui a un certo punto c’è stata una frattura che ci ha portati nelle aule giudiziarie, tristemente, sgradevolmente, con dispiacere.“

“Perciò ho pensato di pubblicare le mie scuse, perché questo mio atto ci farà uscire involuta dimensione dell’inimicizia. Non solo non mi costa nulla, ma mi fa piacere è un po’ mi commuove, perché è profondamente umano tutto questo. La virtù inumana istanza trionfa sempre.” – conclude Morgan.

L’ex manager di Bugo accetta le scuse di Morgan

Valerio Soave ha deciso di accettare le scuse rivoltegli da Morgan e, conseguentemente, di ritirare la querela per diffamazione nei suoi confronti. A farlo sapere, tramite l’ANSA, è Rossella Gallo, legale di Morgan.

Sia Gallo che Pietro Braggio, legale di Valerio Soave, hanno espresso “sincero apprezzamento per il buon senso manifestato dai propri assistiti, nel voler concludere una vicenda di questo tipo in modo ragionevole al di fuori delle aule di giustizia“. Rimane invece in corso, presso il Tribunale di Imperia, il procedimento avviato da Bugo nei confronti di Morgan.

