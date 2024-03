Durante la data zero del suo tour Gianluca Grignani ha abbandonato il palco a metà concerto: a Repubblica ha spiegato cosa è successo.

Durante la data zero del suo nuovo tour “Residui di Rock’n’Roll” al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, Gianluca Grignani ha abbandonato il concerto dopo circa un’ora. Prima, però, si è rivolto al pubblico con un lungo sfogo in cui lamentava problemi tecnici che gli avrebbero impedito di continuare ad esibirsi. Adesso, a Repubblica, il cantante ha dato la sua versione dei fatti.

Gianluca Grignani abbandona il concerto: ecco cosa è successo

Intervistato da Repubblica, Gianluca Grignani ha spiegato: “Ci sono stati problemi tecnici fin dall’inizio, ma ho portato avanti lo show per un’ora e mezza. In una data zero è normale ci sia qualcosa che non va, e ci ho scherzato su col pubblico per sdrammatizzare, anche se ero arrabbiato perché per me è molto importante la qualità di quel che faccio e cerco sempre con la band di alzare l’asticella dello show, anche in una data zero”.

Il cantante ha poi precisato di essere sceso dal palco per cercare di risolvere i problemi tecnici: “Sono sceso dal palco per parlare con lo staff, ma i problemi non si sono potuti risolvere; sono tornato e per amore e rispetto del mio pubblico ho cantato a cappella.”

“I problemi all’inizio di un tour li hanno avuti tutti, anche Bowie, i Foo Fighters, John Lennon, i Muse. Ora, insieme alla crew e ai musicisti, abbiamo risolto tutto e si va avanti col tour”. – ha poi concluso Grignani.

Cosa ha detto durante il concerto

Prima di abbandonare il concerto, Gianluca Grignani, molto alterato, ha certo di spiegare al pubblico il motivo dell’interruzione: “Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto“.

Poi il cantante è sceso dal palco, salvo tornare qualche minuto dopo per concludere lo spettacolo cantando qualche pezzo a cappella.

