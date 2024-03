Ospite di Storie Italiane su Rai1, Valerio Scanu ha parlato della sua malattia e dei motivi che l’hanno spinto a tenere segreto il tumore.

Il 22 novembre 2022, durante un’intervista, Valerio Scanu ha rivelato per la prima volta di aver avuto un tumore ai polmoni. Adesso, ad un anno e mezzo di distanza, il cantante è tornato sull’argomento ed ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a tenere segreta la sua malattia.

Valerio Scanu parla della malattia

Ospite del programma Storie Italiane di Rai1, Valerio Scanu ha rivelato: “Sono stato operato a un polmone perché c’era un tumore. Ho voluto fare tutto in privato, primo perché era appena scoppiata la pandemia e quindi i parenti non potevano venire e non potevano starmi vicino e poi ho voluto tutelare la mia famiglia“.

“Non mi andava di farlo subito perché avevo la mia famiglia lontana, non sapevamo di cosa si trattasse e come dovessi affrontare la cosa. Quindi l’ho voluto tenere per me” – ha poi aggiunto – “Non si sa neanche mai come il pubblico la prende. Magari uno lo dice perché sente la necessità di farlo e il pubblico ti attacca pensando che tu ti voglia vittimizzare”.

Poi Scanu prosegue il racconto di quel delicato periodo: “Quindi io ho preferito non dirlo. Io sono stato operato da solo. Quando vivi in prima persona è dura. Magari su cento commenti ce n’è uno che ti attacca e quello ti devasta e quindi preferisci non dirlo. Io almeno ho scelto di fare così“.

Valerio Scanu

La malattia e la perdita del papà

In una precedente intervista, Valerio Scanu ha raccontato di aver nascosto la malattia non solo al suo pubblico, ma anche ai suoi genitori. Il padre, Tonino, è poi scomparso quello stesso anno, il 2020 a causa del covid-19.

Riproduzione riservata © 2024 - NM