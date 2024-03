Gianluca Grignani si stava esibendo a Fontaneto d’Agogna: dopo un’ora ha abbandonato il concerto a causa problemi tecnici.

Una data zero da dimenticare per il tour “Residui di rock’n’roll” di Gianluca Grignani. Il cantautore ha infatti abbandonato il concerto che stava tenendo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna a causa di problemi tecnici che, stando alle sue parole, avrebbero reso impossibile portare a termine l’esibizione.

Le dichiarazioni di Gianluca Grignani sul palco

Dopo poco più di un’ora dall’inizio del concerto, Grignani si è sfogato con il pubblico prima abbandonare il palco: “Allora io devo dire una cosa, è una cosa importante…” – ha esordito – “Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto, è strano“.

“Ci sono scritte queste stron**te sul gobbo, è strano ca**o. Non capisco. Sono basito, roba da farmi scendere dal palco. Sto cantando e non va un ca**o. La chitarra non funziona, quell’altro fa quello che gli pare a lui, il batterista, come ti chiami?, fa quello che vuole lui. Ma che ca**o volete? Devo capirlo. Ognuno fa quel c**zo che vuole e poi io mi ritrovo nei casini.“.

Poi ha concluso, sempre più alterato: “Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto. Vi dico la verità questa cosa non è normale, è folle. Non sono nella condizione di lavorare, arrivare a rompere i co***oni in questa maniera qua è assurdo. Va bene ragazzi, vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto“.

Gianluca Grignani

Gianluca Grignani abbandona il concerto

Dopo questo sfogo, Gianluca Grignani ha quindi deciso di abbandonare il palco e lasciare a metà il concerto, nonostante la richiesta del pubblico di proseguire solo con la chitarra acustica. Dopo qualche minuto il cantautore è nuovamente salito sul palco ed ha cantato qualche canzone a cappella cercando di salvare la serata.

Riproduzione riservata © 2024 - NM