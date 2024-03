Su Instagram, Fedez ha detto definitivamente addio a Muschio Selvaggio ed ha rivelato un particolare scottante sul futuro del podcast.

Oggi è stata pubblicata l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio: ad annunciarlo è stato Fedez tramite le sue storie Instagram. Il rapper è stato infatti costretto ad abbandonare il progetto a causa della controversia legale con il suo ex socio ed amico Luis Sal.

Tuttavia Muschio Selvaggio potrebbe non essere giunto definitivamente al capolinea. Ad insinuarlo è stato proprio Federico Lucia che, però, è poi stato costretto a ritrattare le sue dichiarazioni.

Fedez annuncia l’ultima puntata di Muschio Selavaggio

Quella pubblicata oggi potrebbe essere l’ultima puntata del podcast per come lo conosciamo. In una storia Instagram Fedez ha scritto: “Puntata un po’ intellettuale: recensiamo porno come fossero film d’autore e come se noi fossimo critici cinematografici. Puntata molto divertente!”.

Poi ha sganciato la bomba: “Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cogl**ni”.

Fedez

Sembra quindi che il rapper voglia lasciare intendere che Muschio Selvaggio proseguirà sotto la conduzione del suo ormai rivale Luis Sal. Tuttavia dallo youtuber non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale e, anzi, sembra proprio che Luis non abbia preso bene le parole di Fedez.

Fedez ritratta le sue dichiarazioni

Poche ore dopo, infatti, Fedez è stato costretto a ritrattare le sue dichiarazioni. “Devo fare un errata corrige su Muschio che l’avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato“ ha scritto sempre in una storia su Instagram.

Fedez anteprima

Il rapper ha poi pubblicato un video in cui dice: “Ci è arrivata una lettera da parte dell’avvocato di Luis quindi devo auto-smentirmi, dovete scusarmi ragazzi ho troppi processi e quindi confondo le linee difensive di vari processi. La nostra strategia non è che lasciamo tutto a Luis, no no.”

“Noi aspettiamo che la magistratura si pronunci e posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura. Io non so se Luis vuole bene alla magistratura ma io forse un po’ di più e credo nella magistratura e aspettiamo e vediamo cosa dirà la legge” – conclude ironicamente Federico.

