Gli ultimi anni non sono stati semplici per Fedez: prima la malattia, poi la crisi con Chiara Ferragni. Se tutto ciò non fosse sufficiente, adesso il Tribunale di Milano ha deciso che il rapper deve cedere le sue quote del podcast “Muschio Selvaggio“ all’ ex socio Luis Sal.

L’ufficio stampa di Luis Sal ha rilasciato un comunicato in cui si legge: “Il Tribunale di Milano decide su Muschio Selvaggio: è di Luis Sal. La giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita dalla madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l. promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal.”

“Il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast” – conclude la nota.

Fedez a sua volta ha replicato tramite una storia Instagram in cui ha affermato che in realtà la causa vera e propria non è ancora iniziata. Il giudice in questa sede ha solo stabilito che le sue quote debbano essere gestite da un custode nell’interesse della società in attesa dell’esito del giudizio.

La discussione tra Fedez e Luis Sal

La discussione tra Fedez e il suo ormai ex amico è iniziata a giugno 2023, quando Luis Sal ha improvvisamente smesso di partecipare alle puntate di “Muschio Selvaggio“. Dopo qualche giorno lo youtuber ha spiegato il motivo della sua sparizione con un video che è diventato il protagonista di moltissimi meme.

Ad essere diventate insopportabili per Luis sarebbero le eccessive manie di protagonismo di Fedez. Il rapper a suo avviso non sarebbe in grado di lasciar parlare gli ospiti del podcast senza interromperli.

