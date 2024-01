Scagliandosi contro la direzione artistica di Amadeus, Morgan solleva questioni sul ruolo della politica nel Festival di Sanremo.

Dopo qualche settimana di silenzio dall’ultimo sfogo, Morgan torna a parlare sulla sua chat di WhatsApp “conferenza stampa”. Questa volta prendendo di mira le parole di Amadeus per quanto riguarda il legame tra la politica e Sanremo. Le affermazioni del direttore artistico vengono contestate dall’ex giudice di X Factor, secondo cui il Festival dovrebbe essere rivendicato dal governo.

La critica di Morgan contro Sanremo

Puntando il dito contro Amadeus, che a febbraio salirà per la quinta volta consecutiva sul palco dell’Ariston, Morgan ha affermato: “Finché Sanremo sarà occupato ossessivamente da Amadeus e nessuno reagirà, parlare di spettacolo è ridicolo“.

Il cantautore ha poi sollevato il tema del pluralismo, sostenendo che la competenza è un dato soggettivo, mentre il pluralismo è oggettivo. “Cosa bisogna fare? Assoldare degli investigatori privati per scoprire delle magagne e buttarlo giù? Non basta la sua evidente mancanza di competenza?”, chiosa il cantautore milanese.

La frecciata sul caso Ferragni

Non è riuscito a trattenersi neppure sul caso Balocco che coinvolge Chiara Ferragni e, indirettamente, anche il marito Fedez con cui Morgan ha condiviso la sua esperienza a X Factor, prima del suo infelice e polemizzato licenziamento.

A commentare la bufera che gira attorno all’influencer, nei giorni scorsi era stato lo stesso Amadeus, dichiarando che la politica deve restare fuori dal teatro Ariston. Ma il cantautore controverso non è d’accordo, e lo urla nella sua chat pubblica dove tuona: “Il Festival è un concentrato di interessi economici e culturali, deve per cui esser rivendicato dal governo. Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo”.

Poi, con un chiaro riferimento al caso che ha calpestato la reputazione della Ferragni nelle ultime settimane, e a Fedez, Morgan ricorda che il suo licenziamento da X Factor, secondo lui, è avvenuto per volere di chi “faceva panettoni griffati”.

