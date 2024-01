Stando agli indizi disseminati qua e là sui social, parrebbe che Lazza si stia frequentando con Greta Orsingher, nota per aver partecipato a diversi reality.

Anche se non c’è ancora stata alcuna notizia ufficiale, entrambi hanno passato le vacanze a St. Moritz ed hanno condiviso foto dagli stessi luoghi. La sera del 3 gennaio sono entrambi andati a cena al ristorante “Da Vittorio“, mentre il giorno dopo hanno trascorso la giornata sulle piste da sci.

Ulteriori sospetti sono alimentati dai commenti comparsi sul profilo Instagram di Greta. I fan hanno infatti notato la presenza di emoji e cuori lasciati dal rapper sotto le ultime foto della ragazza. Inoltre sono comparse due stories sospette: in una, Lazza indossa un grembiule personalizzato con la scritta “Oggi sono goloso“. Nell’altra, caricata da Greta, lo stesso identico grembiule è indossato da lei, andando quindi a far intendere un legame tra i due.

Lazza: la relazione con Debora Oggioni

A distanza di 4 mesi dalla fine della sua storia con la modella Debora Oggioni, durata circa 3 anni, Lazza sembra aver definitivamente voltato pagina. Il cantante ha sempre mantenuto il massimo riserbo riguardo alle sue relazioni sentimentali, senza mai rivelare pubblicamente le ragioni che hanno portato alla fine del rapporto con Debora. In merito a questo capitolo chiuso, nessuno dei due protagonisti ha voluto fornire dettagli o spiegazioni, lasciando così i fan a chiedersi per quale motivo tra i due non abbia funzionato.

Greta Orsingher: ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Greta è famosa sui social perchè ha partecipato a diversi reality show: ha infatti preso parte a La Scimmia Pensa tra il 2012 e il 2013, oltre a essere stata corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne nel 2017. Inoltre, pare che abbia avuto un flirt con Fedez nell’estate del 2016, con diversi scatti sui social che li hanno ritratti in vacanza con un gruppo di amici. Alcune foto li mostrano abbracciati l’uno all’altra.

