L’ex cantante del gruppo, LeToya Luckett, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto della loro reunion nel backstage del Renaissance Tour di Beyoncé.

Lo scatto vuole portare i fan della band sul viale dei ricordi e della nostalgia: infatti le popstar si sono messe in posa come nelle loro iconiche foto degli anni ’90. Il gruppo era composto da LeToya Luckett, Beyonce, LaTavia Roberson, Kelly Rowland e Michelle Williams; tutte star che adesso hanno intrapreso la carriera da solista.

Reunion delle Destiny’s Child: un successo immediato

ln poche ore il post di LeToya Luckett ha ottenuto quasi 200 mila like e moltissimi fan hanno chiesto a gran voce un tour del gruppo. La nostalgia è tanta, ed è alimentata proprio da questa foto che dimostra come il legame tra le Destiny’s Child non si sia mai affievolito, anzi sia più forte che mai.

Destiny’s Child: forse la reunion arriverà davvero

A maggio 2023 Mathew Knowles, padre di Beyoncè nonché da sempre manager delle Destiny’s Child, ha dichiarato che gli piacerebbe vedere il gruppo riunirsi per un ultimo album. Knowles ha sostenuto che comunque sarebbe una decisione dovrebbero prendere le ragazze, ma che troverebbe il suo sostegno incondizionato.

Ha infatti affermato: “Speriamo che ci diano un ultimo album. Chi lo sa? Non si sa mai. Non direi mai che non possa succedere. Perché questo è intrattenimento e possono succedere molte cose”. Inoltre, Knowles ha aggiunto che nonostante ormai le componenti delle Destiny’s Child abbiano tutte una carriera da solista, restano sempre parte del progetto.

“Abbiamo pensato a una strategia di cinque anni dal ritorno del 2018, alla fine vedranno a che punto sono i loro progetti da solista. Fare il progetto Destiny’s Child, non è stato un caso o una fortuna, è stata una strategia con l’idea che ognuna di loro avrebbe costruito il proprio futuro da sola” ha poi concluso.

