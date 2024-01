Secondo alcune indiscrezioni, il rapper e l’attrice si starebbero frequentando da alcuni mesi.

“Sono single, ma le audizioni per trovare l’uomo della mia vita sono aperte“, aveva dichiarato solo ieri l’ex naufraga durante un’intervento su Canale 5 a “Verissimo” di Silvia Toffanin. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni emerse oggi, l’attrice romana starebbe frequentando da alcuni mesi il rapper Guè Pequeno, dieci anni più giovane di lei.

La nuova coppia

Stando a quanto rivelato dal settimanale “Oggi“, Guè Pequeno e Vera Gemma, dopo un lungo corteggiamento iniziato sui social si sarebbero incontrati per la prima volta nei giorni scorsi, e pare che tra i due sia scattato qualcosa.

La figlia del compianto Giuliano Gemma aveva recentemente dichiarato a Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo” di essere “single ma in cerca di un uomo per la vita“, e forse l’uomo in questione potrebbe essere proprio il rapper milanese Cosimo Fini (in arte Guè), classe 1980.

Vera Gemma aveva anche sottolineato che colui che volesse entrare nella sua vita avrebbe dovuto essere capace di portare affetto ed ambizione, in quanto “l’amore più grande” è già presente nella sua vita, ed è quello nei confronti del figlio.

“Ho imparato fin troppo bene a mantenermi da sola e non mi interessa niente di quanti soldi ha un uomo però deve apportare affettivamente, come crescita, dobbiamo costruire qualcosa insieme, deve essere una persona anche ambiziosa, se no statemi lontana. Le audizioni sono sempre aperte“, aveva detto in tv.

Tuttavia, Guè Pequeno avrebbe messo in atto un lungo corteggiamento nei confronti dell’ex naufraga, la quale avrebbe poi acconsentito ad incontrare il rapper di persona. La loro sembra essere tra le prime storie d’amore sbocciate nel 2024. Pare anche che, oltre ad essere inseparabili, abbiano trascorso già vari momenti di intimità.

L’incontro dal quale avrebbe preso il via la loro storia d’amore risalirebbe a quattro mesi fa, sui social. Pochi giorni fa, invece, si sarebbero effettivamente incontrati “real life”.

