Negli scorsi giorni Loredana Bertè è stata ricoverata d’urgenza a Roma per problemi acuti all’intestino. Adesso la cantante è stata dimessa dalla clinica in cui si trovava e può tornare nella sua casa di Milano. Le sue condizioni, tuttavia, continuano a destare preoccupazione.

Loredana Bertè: il post su Instagram

Su Instagram, Loredana ci ha tenuto a comunicare direttamente le sue dimissioni ai propri fan. In un post la cantante ha scritto: “Dear “Fenz”, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere.“

“Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti.” – prosegue.

Poi la rocker conclude così: “Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana“.

I rinvii delle date del tour

A causa del malore che l’ha colpita, Loredana è stata costretta a rinviare due date del suo tour: quelle di Roma e Varese. Adesso si teme che possano saltare anche altri appuntamenti. Lo staff della cantante ha rilasciato una nota in cui, per il momento, conferma il concerto previsto a Torino il 19 marzo.

Loredana Bertè

“Siamo sicuri comprenderete la nostra decisione.” – si legge nella nota – “Al momento resta confermato il concerto in programma il 19 marzo, vi terremo aggiornati sulle altre date. I biglietti acquistati saranno comunque validi per le nuove date e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del ticket entro e non oltre il 30 marzo2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.“

