Grande preoccupazione tra i fan di Giovanni Allevi, il quale si è visto costretto a rimandare la sua esibizione prevista per il 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto. La nuova data è stata fissata per il 30 aprile, a seguito di problemi di salute che hanno colpito il compositore. Solo quattro giorni fa aveva parlato apertamente sui social con parole profonde e commoventi.

Il ritorno di Giovanni Allevi dopo la malattia

Nonostante le sfide poste dalla sua condizione di salute, Giovanni Allevi ha dimostrato una notevole resilienza tornando sul palco con una forza da leoni. Dopo aver affrontato una neoplasia cronica, il compositore ha ritrovato la gioia di vivere e di esibirsi primo fra tutti al Festival di Sanremo, seguito dalla sua recente performance all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ritirandosi dalle scene per ben quattro anni a causa della sua malattia, il suo ritorno davanti al pubblico romano è stato accolto con una standing ovation. Il pianista però non ha di certo nascosto quel momento difficile vissuto davanti agli spettatori della sala Santa Cecilia: “A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso“, ha ammesso Allevi.

Durante la sua ospitata da Bruno Vespa, il mitico compositore ha rivelato: “L’idea che il dolore fisico possa essere trasformato in musica non è solo un fatto spirituale, è anche fisico. Perché quando c’è il pianoforte gran coda da concerto la mia energia viene assorbita, come se il pianoforte fosse un materasso morbidissimo e allora le contratture dei muscoli paravertebrali si sciolgono“.

Slitta il concerto di Taranto

Sebbene sembrava che tutto stesse volgendo per il meglio, arriva una cattiva notizia per il pubblico che attendeva con ansia il concerto al Teatro Orfeo di Taranto. Come spiegano gli organizzatori dell’evento, lo spettacolo “è stato rinviato a causa di problemi di salute” di Giovanni Allevi.

Il concerto, inizialmente fissato per domani 15 marzo, è stato quindi posticipato al 30 aprile. I biglietti già acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento, e nonostante la mancanza di un’opzione di rimborso, gli organizzatori assicurano che i possessori dei biglietti potranno accedere allo spettacolo nella data riprogrammata.

Sono passati solo quattro giorni dalle ultime parole che Allevi aveva scritto sul suo profilo Instagram, dicendo: “Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo”.

