Loredana Bertè è ancora ricoverata in ospedale per problemi acuti all’intestino: ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Dopo il malore improvviso all’addome che l’ha colpita due giorni fa, oggi Loredana Bertè è ancora ricoverata in una clinica privata della Capitale. La cantante era a Roma per esibirsi al Teatro Brancaccio, ma si è ovviamente vista costretta a rinviare lo spettacolo. Persone vicine a lei hanno smentito le voci di un possibile intervento chirurgico.

Le condizioni di Loredana Bertè

Le condizioni di Loredana Bertè non sembrano essere critiche: per il momento è ancora ricoverata nella clinica privata in cui è stata portata d’urgenza, ma, secondo alcuni rumor, già questa sera potrebbe essere dimessa. Nelle scorse ore era circolata una voce, prontamente smentita, secondo cui la cantante si sarebbe dovuta sottoporre ad un nuovo intervento.

Bertè si è sentita male poco prima di salire sul palco del Teatro Brancaccio a Roma. Il medico chiamato d’urgenza dallo staff si è allarmato per i dolori lamentanti dalla rocker ed ha deciso di disporne il ricovero immediato in ospedale.

Lo spettacolo è quindi stato annullato a pochissimo dal suo inizio: i fan, increduli, si sono visti rimandare a casa mentre erano già in fila per prendere posto in platea. La data è stata rinviata al 15 maggio. Slitta anche la data di Varese originariamente prevista per il 15 marzo: si terrà il 10 maggio.

I precedenti problemi di salute

I problemi all’addome non sono purtroppo una novità per la cantante: lo scorso anno si è dovuta sottoporre a due operazioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Sull’argomento però Loredana ha deciso di mantenere il massimo riserbo: non ha mai chiarito quali siano le cause del suo malessere, né a quale intervento si sia sottoposta.

Loredana Bertè

Riproduzione riservata © 2024 - NM