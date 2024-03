Nelle ultime ore si è diffusa la voce che Amadeus condurrà anche la prossima edizione di Sanremo. La Rai ha riposto alle indiscrezioni.

Sanremo 2024 sarebbe dovuto essere l’ultimo di Amadeus. Invece, secondo quanto riportato da Italia Oggi, Amadeus avrebbe accettato la proposta di Roberto Sergio che gli avrebbe chiesto di condurre anche Sanremo 2025. La Rai ha prontamente replicato a queste indiscrezioni.

Le indiscrezioni sul ritorno di Amadeus al Festival

Secondo quanto riportato da Italia Oggi, non solo Amadeus sarebbe pronto a tornare il prossimo anno sul palco dell’Ariston, ma avrebbe anche accettato di condurre altre 2 edizioni del Festival.

Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Inoltre, l’amministratore delegato della Rai gli avrebbe anche chiesto di condurre un nuovo programma su Rai1 insieme a Fiorello, oltre che di continuare a condurre Affari tuoi e i Soliti ignoti. Cosa ci sarà di vero in queste voci?

La replica Rai

La Rai, come era prevedibile, ha subito smentito queste indiscrezioni. In un comunicato ha fatto sapere: “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate“.

In ogni caso, un incontro tra Amadeus e i vertici Rai c’è stato veramente. E’ stato proprio il conduttore ad annunciarlo a Fiorello durante una puntata di Viva Rai2: “Sono stato contattato dalla Rai. Loro non mi hanno chiesto di Sanremo 2025, non lo rifaccio il Festival“.

Poi, scherzando, ha aggiunto: “In realtà mi hanno chiesto di fare in autunno magari o più avanti una Prima serata io e te, gli Amarello“.

Amadeus e Teresa Mannino al Festival di Sanremo 2024

I papabili conduttori di Sanremo 2025

Accantonata l’ipotesi Amadeus, iniziano a circolare diverse voci su chi potrebbe essere il prossimo conduttore de Festival di Sanremo. Secondo alcuni la scelta potrebbe ricadere su Alessandro Cattelan, oppure la Rai potrebbe cercare di ottenere il ritorno di Carlo Conti.

