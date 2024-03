Angelina Mango si esibirà anche durante la semifinale dell’Eurovision Song Contest grazie ad una modifica del regolamento.

Per la prima volta nella storia del Contest, i cantanti rappresentanti dei così detti “Big 5″ , ovvero Paesi i cui artisti hanno diritto ad accedere direttamente alla finale, si esibiranno due volte all’Eurovision. Stessa regola vale per il cantante del Paese ospitante, in questo caso la Svezia. Grazie a questa modifica del regolamento Angelina Mango avrà l’opportunità di cantare anche durante la semifinale.

Angelina Mango: doppia esibizione all’Eurovision Song Contest

Fino allo scorso anno, gli artisti del Paese ospitante e i “Big 5″, tra cui l’Italia, avevano una sola occasione per portare sul palco il loro brano. Infatti, secondo la precedente versione del regolamento l’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania e il Regno Unito, avrebbero dovuto esibirsi direttamente durante la serata finale della gara.

Adesso le regole sono cambiate: durante questa edizione dell’Eurovision i Big 5 e la Svezia potranno esibirsi anche nel corso di una delle prime due serate: martedì 7 o giovedì 9 maggio. Angelina Mango, che avendo vinto Sanremo ha acquisito il diritto di partecipare al Contest, avrà quindi più di un occasione per far rinnamorare tutti del suo brano “La Noia”.

La modifica del regolamento

Le esibizioni degli artisti che fanno parte dei “Big 5″ si alterneranno a quelle dei cantanti in gara e non verranno relegate all’Interactive Act, ovvero il momento intercorrente tra l’ultima esibizione e l’annuncio dei risultati.

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Ovviamente i 6 artisti non potranno, in questa fase, ricevere voti dal pubblico, ma parteciperanno effettivamente al Contest solo durante la serata finale che si terrà l’11 maggio. Non vediamo l’ora di guardare Angelina conquistare con la sua carica anche il palco dell’Eurovision Song Contest.

