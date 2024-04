Nel corso della sua intervista a Belve, Loredana Berté ha parlato della lite con Renato Zero: ecco perchè i loro rapporti si sono interrotti.

Loredana Berté è stata ospite della prima puntata della nuova edizione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista la rocker ha affrontato argomenti molto delicati come la morte della sorella Mia Martini e il rapporto con l‘ex marito Bjorn Borg. Poi la cantante ha anche parlato della sua amicizia con Renato Zero e della lite che l’ha portata ad allontanarsi da lui.

L’amicizia tra Loredana Bertè e Renato Zero

Alla domanda di Fagnani su quanto le manchi la presenza di Renato Zero nella sua vita, Loredana risponde: “Mi manca tanto, come presenza. Dipende molto da lui per un riavvicinamento“. Poi la cantante aggiunge: “Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto”.

Ma cosa è successo tra Loredana Berté e Renato Zero? A raccontarlo è stata la stessa rocker, ospite della trasmissione Forum su Rete 4 condotta da Rita Dalla Chiesa. “Renato si è interessato alla produzione di un mio disco inedito, che ho già scritto da quasi tre anni.” – ha dichiarato la cantante .

“Perché l’ultimo mio disco inedito è uscito nel 93 e quindi mi sembrava anche ora di farne un altro. Sono sempre stata un po’ parcheggiata dalle varie major, non mi aspettavo di esserlo anche dal mio migliore amico”.

La lite che ha diviso le strade dei due artisti

Peccato che poi i due artisti abbiano avuto delle divergenze che gli hanno impedito di continuare a lavorare insieme: “Io volevo fare un album a favore dell’eutanasia: certi problemi, Renato, non li vuole nemmeno sentire nominare.” – ha raccontato Loredana.

“Io affronto direttamente certi valori perché li sento addosso, come tutto quello che scrivo, perché i testi sono miei. È un disco veramente stupendo, il più bello che abbia mai fatto” – ha poi cocluso.

