Kanye West è stato accusato di discriminazione e minacce nei confronti degli studenti della Donda Academy, scuola da lui stesso fondata.

Kanye West è indubbiamente uno degli artisti americani più controversi ed eccentrici di questa generazione. L’ultima impresa del rapper che ha lasciato tutti senza parole per lo stupore è stata la fondazione della Donda Academy, una scuola cristiana, privata, intitolata alla madre scomparsa di West.

Un ex dipendete dell’istituto, Trevor Phillis, ha rivolto accuse pesantissime nei confronti del rapper. Sostiene che Kanye West abbia discriminato i dipendenti neri e che abbia cercato di rinchiudere gli studenti in delle gabbie. La causa è stata depositata martedì 2 aprile presso il tribunale di Los Angeles.

Le accuse di un ex dipendente della Donda Academy

Trevor Phillis ha puntato il dito contro diversi comportamenti tenuti dal rapper all’interno della sua scuola. Nella causa l’ex dipendente ha infatti affermato che Kanye trattava il personale nero della scuola “in modo considerevolmente peggiore rispetto ai dipendenti bianchi”. Inoltre, dice sempre Phillis, li sottoponeva ad incessanti molestie ed umiliazioni.

Kanye West

Ma le accuse non si fermano qui. Sempre secondo l’ex dipendente della scuola che ha sporto denuncia, il rapper “avrebbe ordinato agli studenti di rasarsi la testa e avrebbe avuto intenzione di creare una prigione nella scuola dove potessero essere rinchiusi in gabbie”.

Le altre cause intentate contro Kanye West

Questa denuncia è solo l’ultima di una serie di cause intentate contro il rapper da ex dipendenti della Donda Academy e della Yeezy Christian Academy che l’ha preceduta. Una delle querele più singolari, depositata a luglio scorso, sostiene che nella scuola non ci sono finestre perchè a Kanye non piacciono i vetri.

Kanye West

Stando ad altre accuse, inoltre, gli studenti non sarebbero autorizzati a salire al secondo piano dell’istituto perché West ha paura delle scale. Un’altra causa, presentata ad aprile 2023, sostiene che l’unico cibo distribuito agli studenti è il sushi.

