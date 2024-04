A distanza di 31 anni dal primo disco pubblicato insieme, gli Articolo 31 stanno per tornare con un nuovo album, “Protomaranza”.

Un ritorno, quello degli Articolo 31, che fa sognare gli adolescenti cresciuti nei primi anni 2000. Il duo composto da J-Ax e DJ Jad si era già riunito nel 2023 per partecipare al Festival di Sanremo con “Un bel viaggio” e per pubblicare due singoli, “Classico” e “Una cosa bene”. Ora gli Articolo 31 hanno annunciato l’uscita di un nuovo album intitolato “Protomaranza“.

Quando esce “Protomaranza”

“Protomaranza” uscirà il 10 maggio, a oltre 20 anni dall’ultimo grande successo discografico degli Articolo 31, “Italiano medio” del 2003. E’ già possibile preordinare il nuovo disco già da ora e per chi lo farà entro il 5 aprile il duo ha preparato una sorpresa davvero molto interessante.

Chi preordinerà “Protomaranza” entro entro le 14 di venerdì 5 aprile, infatti, avrà diritto ad acquistare in anteprima 2 biglietti per il primo live degli Articolo 31 al Mediolanum Forum di Milano. La data del concerto è il 9 ottobre: il duo tornerà al Mediolanum Forum dopo i quattro 4 sold out realizzati lo scorso maggio.

J-Ax contro la vittoria di Angelina Mango a Sanremo

Poco tempo fa, J-Ax ha fatto parlare di sé per via delle sue dichiarazioni a proposito della vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Infatti, in un post caricato sui social, il rapper ha scritto: “Amadeus hai cambiato tante cose in meglio, adesso bisogna eliminare le giurie”. Poi prosegue: “Geolier per noi hai vinto tu”, mettendo l’hashtag “Potere al popolo“.

Secondo J-Ax con la modalità di voto attuale si attribuisce troppo importanza ai voti espressi dalla giuria, che avrebbero fatto vincere Angelina, e un peso marginale a quelli del pubblico da casa. Questione che era già stata in passato sollevata in occasione della vittoria di Mahmood con “Soldi”, nonostante la netta preferenza del pubblico per il brano di Ultimo, arrivato poi secondo.

