Carlo Conti sarà il prossimo direttore artistico di Sanremo? A commentare questa possibilità è stato lo stesso conduttore Rai.

Dopo l’addio di Amadeus, continuano le indiscrezioni su chi potrebbe essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Tra i volti noti Rai considerati papabili, il più quotato è sicuramente Carlo Conti, già conduttore del Festival dal 2015 al 2017. In una recente intervista, Conti ha commentato questa possibilità.

Cosa ha detto Carlo Conti

Alla domanda se accetterebbe di condurre Sanremo 2025, Conti risponde: “Voglio fare un ragionamento chiaro e semplice. Se me lo chiedessero, o forse me l’hanno già chiesto, mi metterò a tavolino e cercherò di capire se ho le energie e l’orecchio moderno per la scelta delle canzoni e del cast“.

“Perché, parliamoci chiaro, il successo di Sanremo dipende dalle canzoni, per il resto è un programma televisivo“. Poi precisa: “Negli ultimi anni io, Baglioni e Amadeus abbiamo cercato di essere al passo con i tempi. Ma, se dovessi rifiutare, non lo direi mai, per una forma di rispetto verso chi lo farà, non vorrei che nessuno si sentisse una seconda scelta“.

Le precedenti esperienze come conduttore di Sanremo

Conti ha poi parlato delle sue precedenti esperienze come direttore artistico della kermesse: “All’epoca ho accettato di farlo perché avevo l’orecchio giusto, pensavo di essere all’altezza. Oggi bisogna vedere se quell’orecchio c’è ancora”.

“Sanremo è cambiato,” – aggiunge il conduttore Rai – “ce ne siamo accorti tutti: si deve continuare sulla strada che avevo inaugurato, continuata con Baglioni e portata ai risultati che si sono visti con Amadeus. Vince la scelta musicale al passo con i tempi. E non è così scontata“.

Insomma, Carlo Conti sembra indeciso. E l’esitazione è assolutamente legittima: il prossimo conduttore del Festival dovrà affrontare il difficile confronto con gli ottimi risultati ottenuti da Amadeus nelle ultime edizioni di Sanremo.

