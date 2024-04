Laura Pausini è volata a Miami per fare il tifo per Sinner durante l’incontro con Dimitrov. Dopo la vittoria i due si sono incontrati.

Sugli spalti dell’Hard Rock Stadium di Miami era presente anche Laura Pausini, volata in America per sostenere il campione italiano Jannik Sinner. Il tennista doveva infatti disputare la finale con Grigor Dimitrov. Dopo la vittoria Laura e Jannik si sono incontrati e il momento è stato immortalato da uno scatto postato sui social.

Il post su Instagram

Una vittoria importantissima quella di Sinner ai Miami Open: nello stesso torneo il tennista aveva in passato subito due sconfitte, prima nel 2020 e poi 2023. Adesso Jannik, grazie a questo trionfo, si è ripreso il titolo di numero 2 al mondo.

Su Instagram, Laura Pausini ha postato una foto con Sinner scrivendo: “Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere”.

“Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani! é stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed é solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti! Grazie“.

Parole decisamente dolci ed affettuose quelle della cantante, che poi ha pubblicato anche una serie di storie in cui ha commentato l’evento sportivo.

Le storie pubblicate da Laura su Instagram

Nelle sue storie Laura ha scritto: “Che esperienza bellissima, siamo tutti felicissimi, molto orgogliosi: il nostro Jannik è un esempio vero per tutti i giovani che sognano e sanno che per fare le cose fatte alla grande bisogna impegnarsi e studiare“.

Poi ha aggiunto: “Diventare campioni non è una cosa semplice. È veramente straordinario, è un esempio che ammiro tantissimo. Forza Italia, forza Jannik, siamo tutti con te sempre“.

