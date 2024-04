Il primo aprile Eminem ha pubblicato il teaser trailer del suo nuovo album intitolato “Infinite 2”: i fan però sono rimasti delusi.

Sembra una notizia da sogno: Eminem che annuncia l’uscita di un nuovo disco, sorprendendo i suoi affezionatissimi fan. Ieri il rapper americano ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram il teaser trailer di “Infinite 2“ accendendo l’entusiasmo del pubblico: ma si è trattato di un pesce d’aprile.

Il trailer di “Infinite 2”

Su Instagram Eminem ha pubblicato il teaser trailer del “nuovo album”. Nel video si sente una voce fuori campo dire: “L’attesissimo nuovo album in studio ritorna dove tutto è cominciato. Infinite, ma ora è ancora più infinito. Fuori oggi!“. “Infinite” è infatti il titolo del primo album pubblicato dall’artista nel 1996.

Il video si apre con gli screenshot delle insistenti richieste dei fan di rilasciare un nuovo disco. Seguono poi alcune grafiche del 1996 e la voce fuori campo. Nei commenti, alcuni utenti hanno subito capito che si trattava di uno scherzo. “È un pesce d’aprile? Sto per piangere, non farmi questo” – ha scritto un utente. Un altro dice: “Perché mi fai venire un infarto, fratello?“.

Il nuovo album di Eminem

Nonostante l’annuncio di ieri fosse solo un pesce d’aprile, Eminem dovrebbe davvero pubblicare presto un nuovo album, il 12esimo della sua carriera. A confermare la notizia è stato il rapper Dr. Dre parlando con il conduttore Jimmy Kimmel: “Eminem sta lavorando al suo album, che uscirà quest’anno.”

“In realtà gli ho parlato e ha detto che andava bene che facessi questo annuncio proprio qui in questo show. Quindi ha un album in uscita, io ho delle canzoni dentro ed è fuoco” – ha concluso il rapper. L’ultimo album di Eminem è “Music to Be Murdered By“, contenente 20 tracce, pubblicato nel 2020.

