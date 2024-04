A Domenica In un’anticipazione dell’intervista rilasciata a Belve da Loredana Bertè: la cantante ha parlato di aspetti intimi della sua vita.

Durante l’ultima puntata di Domenica In è andata in onda un’anticipazione dell’intervista che Loredana Bertè ha rilasciato a Francesca Fagnani per il programma Belve. La cantante ha parlato del travagliato rapporto con l’ex marito, il tennista svedese Bjorn Borg, della sua attuale castità e di altri aspetti intimi della sua vita.

Loredana Bertè parla del rapporto con il suo ex marito

Troppe le cose che Loredana non poteva accettare durante la relazione con Bjorn Borg: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare” – ha rivelato la cantante. Tuttavia, ciò che veramente ha portato Loredana ad allontanarsi dal marito sono state le state le fantasie sessuali di Borg.

Loredana Bertè

A Francesca Fagnani, la cantante ha raccontato: “Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. chiede ‘due bitch, very bitch’. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata“.

La rivelazione di Loredana: “Sono casta da 10 anni”

Loredana Bertè, che è sempre stata nota per la sua vita sentimentale turbolenta, ha poi fatto una dichiarazione shock: “Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta ancora. Da qualche anno sono bella casta”. “Quanto?“- chiede incuriosita Francesca Fagnani. “10 anni” – replica Bertè.

Una risposta che evidentemente ha sorpreso l’intervistatrice: “Una bella cifretta!“. A questa osservazione Loredana ha ribattuto senza esitazione: “Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’“.

