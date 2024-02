A pochi giorni dall’inizio del Festival Amadeus ha confermato che l’attore hollywoodiano sarà all’Ariston il 7 febbraio.

La lista degli ospiti della 74esima edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più prestigiosa: dopo Russell Crowe, è ormai certo che anche John Travolta prenderà parte alla kermesse. La star tornerà sul palco del Teatro Ariston dopo quasi 10 anni di assenza. La sua ultima partecipazione risale al 2006, quando conduttore e direttore artistico era Giorgio Panariello.

John Travolta ospite a Sanremo: cosa farà sul palco

Rimane ancora un mistero quale sarà il ruolo ricoperto da Travolta a Sanremo, ma secondo alcuni rumor al centro della sua partecipazione potrebbero esserci le sue origini siciliane. Il nonno dell’attore è infatti nato in Sicilia ed è poi emigrato negli Stati Uniti, dove è nato il figlio Salvatore. Oltre a questo si hanno poche informazioni: il ramo paterno viene dalla provincia di Palermo, da una località che si chiama Godrano. Magari verranno svelati maggiori dettagli proprio durante Sanremo.

John Travolta potrebbe poi cogliere l’occasione per festeggiare in maniera decisamente originale il suo compleanno. L’attore infatti compirà 70 anni (di già!) a pochi giorni di distanza dalla fine del Festival, il 18 febbraio.

Teatro Ariston Sanremo

John Travolta ospite a Sanremo nel 2006

Per l’attore non sarà la prima volta sul palco dell’Ariston. Ha infatti partecipato come ospite all’edizione del 2006, con Giorgio Panariello come conduttore e direttore artistico. All’epoca sul palco di Sanremo si venne a creare una scenetta divertente: Travolta, in diretta, si mise a massaggiare i piedi di Victoria Cabello.

Lei ricorda ricorda l’episodio con queste parole: “All’epoca ero fidanzata con Maurizio Cattelan che ha l’ossessione per la piscina, ci va tutti i giorni; quindi mi convinco che potrebbe fare bene anche a me, pur detestandola. Ci vado una sola volta e ovviamente prendo un fungo, all’alluce. È il meno, perché mentre faccio la pedicure per preparare la gag mi si stacca completamente l’unghia. Ottimo. Ci pensa la mia truccatrice e me la risistema con l’Attak: per tutto il tempo dell’intervista avevo il terrore che si staccasse. Spero almeno che lui non abbia preso una micosi alla mano“.

