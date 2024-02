Durante la sua vacanza a Santa Monica la cantante ha postato una sua foto senza reggiseno. Inaspettata la reazione dei fan.

Madame, la regina Italiana dell’urban pop, in questi giorni si trova a Los Angeles, probabilmente per approfondire il lavoro di ricerca per il suo nuovo album. Qualche ora fa ha condiviso su Instagram uno scatto a corpo nudo, in cui indossa solo gli sleep. Vediamo quale è sta la reazione del pubblico.

Madame e la foto senza reggiseno: la reazione dei fan

La scelta di esporre il proprio corpo senza veli sui social è ormai molto diffusa tra i ragazzi più giovani. Per questo non stupisce che lo scatto a corpo nudo di Madame non abbia suscitato nessuna polemica e nessuna reazione forte da parte di fan. I tempi, evidentemente, stanno cambiando e ciò che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, oggi sta diventando normalità.

Madame , che da tempo ha rivelato di essere bisessuale, da sempre si è fatta portatrice di messaggi di auto accettazione e body positivity. Nella foto si vede la cantante, con i capelli molto corti, che indossa solo le cuffie e un paio di slip neri. Sotto al post si possono leggere centinaia di commenti, ma nessuno sembra risentito con lei per questa scelta. Qualche critica sporadica però si può trovare, come ad esempio il commento di un ragazzo che scrive “Quanta strada devi fare per vedermi in mutande, diceva“, citando il testo di “17”, canzone proprio di Madame.

Madame a Santa Monica

Sempre nello stesso post Instagram, Madame ha condiviso altri scatti del suo viaggio in California. In particolare, colpisce una foto in cui si vede una grossa scritta sulla spiaggia: “F +”, ma la seconda lettera è stata tagliata fuori dall’immagine. la F sta quasi sicuramente per Francesca, vero nome di Madame. Che l’artista stia cercando di far intuire ai propri fan la sua nuova love story?

