Il cantante ha già collezionato tre vittorie a Sanremo: adesso si appresta a partecipare di nuovo con “Tuta Gold”.

“Se vinco anche stavolta mi tirano i pomodori“, così esordisce il cantante che, effettivamente, al Festival di Sanremo ha sempre collezionato successi. Mahmood ha infatti vinto Sanremo Giovani, ha trionfato da solo nella categoria Big con “Soldi” ed infine ha anche vinto l’edizione 2022 in coppia con Blanco. Quest’anno torna da solo sul palco dell’Ariston con il suo nuovo singolo: “Tuta Gold”.

Mahmood torna a Sanremo con “Tuta Gold”

Nella conferenza stampa di lancio della sua quarta partecipazione al Festival, Mahmood ha rivelato che il titolo della sua canzone, “Tuta Gold“, non è un’anticipazione di quello che sarà il suo look di gara. Con lui, visti gli outfit degli scorsi anni, non possiamo comunque stare tranquilli. “La tuta gold è una metafora, significa l’essersi fortificati negli anni, per me è una corazza.” – ha raccontato – “In questi anni ho avuto la fortuna di viaggiare molto, da Berlino all’America, e ho avuto modo di vedere molti dj set. Il clubbing sarà una parte fondamentale anche del mio nuovo disco, soprattutto nell’intro che ho scritto con una mia amica dj berlinese, Slim Soledad”.

Mahmood: in arrivo il nuovo album

Poco dopo la fine del Festival di Sanremo, precisamente il 16 febbraio, uscirà il nuovo disco di Mahmood intitolato “Nei letti degli altri”, per il quale il cantante sta facendo un’intesa attività promozionale, anche piuttosto originale. “Il nucleo è il letto, inteso come porto sicuro, luogo di autoanalisi. È dove torniamo, tradiamo e veniamo traditi” – spiega, aggiungendo poi – “Rappresenta la mia maturazione emotiva. La mia vita da adulto. Parlo anche di mio padre perché ora ho la serenità per farlo, l’ho superata. O del ritorno da mia madre dopo che la mia prima casa in affitto è bruciata. Ma anche di scene di altri, quadri di vite differenti filtrati attraverso il mio immaginario“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM