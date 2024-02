La scorsa estate i fan erano stati lasciati in sospeso sull’operazione di Francesca Michielin: adesso racconta tutto in tv.

Nell’estate del 2023, Francesca Michielin ha affrontato un momento difficile della sua vita, che l’ha costretta a cancellare le date del suo tour: l’asportazione di un rene. La notizia, tenuta riservata fino a poco tempo fa, è stata rivelata solo il 30 gennaio dalla stessa artista, durante la sua partecipazione al programma “Stasera C’è Cattelan”.

L’annuncio vago che ha allarmato i fan

Ad agosto 2023, Francesca Michielin aveva annunciato ai suoi fan di dover affrontare un intervento chirurgico, senza però specificare la natura del problema. L’annuncio ha inevitabilmente suscitato grande apprensione tra i suoi fan, che non hanno più potuto vederla esibirsi dal vivo.

E’ stato, infatti, immediato il suo addio alla carriera musicale, costretta a dover annullare le date del tour estivo, che l’avrebbero vista sui palchi italiani. Michielin non ha potuto fare altrimenti: l’operazione è stata abbastanza invasiva, e ciò di cui ha avuto bisogno di un lungo periodo di riposo.

Francesca Michielin torna a sorridere dopo l’intervento

Solo successivamente, in un’intervista televisiva dei giorni scorsi, Francesca Michielin ha rivelato di aver dovuto subire l’asportazione di un rene. Ospitata da Alessandro Cattelan, la cantante 28enne ha mostrato una straordinaria capacità di resilienza, trasformando un’esperienza potenzialmente traumatica in un’occasione per ridere e scherzare.

“Hai raccontato dell’operazione senza specificare, c’era un po’ di apprensione fra i fan. Mi sembra che tu stia bene, che cosa è successo?“, le ha chiesto il conduttore. “È una cosa un po’ pesante, i miei amici mi hanno detto ‘Dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo'”, ha risposto Michielin con ironia.

Poi, sempre con fare scherzoso, l’artista ha aggiunto: “Si può vivere anche con un rene solo”, raccontando che ora, quando sente frasi come “costa un rene”, risponde in modo ironico per sottolineare la sua nuova realtà.

