Il Volo: la scaletta del concerto al Forum di Assago

Sabato 11 gennaio Il Volo sarà in concerto al Forum di Assago: scopriamo la possibile scaletta delle canzoni che porteranno sul palco!

I componenti de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si preparano ad iniziare un tour mondiale che nei prossimi mesi li porterà ad esibirsi negli Stati Uniti d’America, in Portogallo ma anche in Parsi come il Brasile e l’Argentina.

In attesa di partire, la band si esibirà sabato 11 gennaio all’Unipol Forum di Assago, Milano. Scopriamo insieme quale sarà la probabile scaletta delle canzoni che il trio porterà sul palco!

Il Volo: il tour mondiale

Nei prossimi mesi il trio sarà protagonista di un lunghissimo tour mondiale che li porterà ad esibirsi quasi ininterrottamente per tutto il 2025. Il Volo è uno dei gruppi italiani che riscuote più successo a livello internazionale e i loro concerti creano ovunque grande attesa ed aspettativa.

Nel 2025 la band approderà sia negli Stati Uniti che in Sudamerica e non mancheranno molttissime tappe anche in Europa, in Paesi come Portogallo, Germania, Francia e molti altri. I biglietti per i concerti sono già disponibili per l’acquisto online a partire dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2024

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Il Volo porterà sul paco del Forum di Assago, Milano, sabato 11 gennaio:

L’estasi dell’oro

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

Hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande amore