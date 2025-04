A due anni dal suo ultimo album, Myley Cyrus è tornata con due nuovi singoli. Il prossimo disco della popstar uscirà a Maggio.

Miley Cyrus è tornata sulla scena musicale con due nuovi singoli, “Prelude” e “Something Beautiful” che anticipano l’uscita del nuovo album prevista per il 30 maggio. Il nuovo progetto musicale della popstar americana arriva a due anni di distanza dal disco “Endless Summer Vacation” che conteneva “Flowers“, brano vincitore di due statuette alla 66esima edizione dei Grammy Awards .

Myley Cyrus: un nuovo album due anni dopo

A distanza di due anni dal successo di “Endless Summer Vacation“, con il singolo “Flowers” che le ha valso due Grammy Awards, Miley Cyrus è pronta a stupire nuovamente il suo pubblico. Il nuovo disco, “Something Beautiful“, arriverà ad arricchire una discografia già pluripremiata e seguita a livello mondiale, consolidando il posto di Cyrus nell’Olimpo delle icone pop contemporanee.

I primi assaggi dell’album “Something Beautiful” arrivano attraverso i singoli “Prelude” e la canzone che dà il nome all’album, accompagnati dai rispettivi videoclip. Queste prime uscite delineano le premesse di un progetto che si preannuncia non solo come una raccolta di nuovi brani ma come un vero e proprio album visivo, realizzato con la preziosa collaborazione del produttore Shawn Everett. Il 3 aprile uscirà anche “End of the word”.

“Something Beautiful”: un album visivo

L’annuncio dell’uscita di “Something Beautiful” come visual album composto da tredici tracce, tra cui “End of the world”, ha scatenato l’entusiasmo dei fan, impazienti di scoprire le nuove direzioni creative intraprese dall’artista. Cyrus continua così a sperimentare con la sua musica, attraverso un progetto che promette di essere tanto audace quanto introspettivo.

Miley Cyrus

L’impatto di Miley Cyrus sulla musica contemporanea è indiscutibile. Artista versatile, ha collezionato successi con album come “Can’t Be Tamed“, “Bangerz” e “Plastic Hearts“, dimostrando un’abilità unica nel reinventarsi e nel catturare l’attenzione del pubblico con hit come “Party in the U.S.A.” e “Wrecking Ball“.