Kesha, popstar statunitense, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album: il titolo è molto particolare. Scopriamo tutti i dettagli!

Dopo un periodo di assenza dalla scena musicale, Kesha si prepara a lanciare il suo nuovissimo album, dal titolo quanto meno insolito. Lo stesso nome era stato scelto anche da Myss Keta per il suo ultimo disco. Scopriamo tutti i dettagli!

Kesha: un titolo evocativo

Il nuovo progetto discografico di Kesha porta un nome che non passa inosservato: “.“, semplicemente un punto. Un titolo che, a dispetto della sua brevità, nasconde una scelta consapevole di originalità e personalità.

’”Lindustria musicale dovrebbe essere assolutamente terrorizzata da me” – ha dichiarato la popstar statunitense – “Perché sto per fare delle mosse importanti, delle rivelazioni e cambiare questo schifo. Voglio davvero smantellarla pezzo per pezzo e far luce su ogni angolo”.

“Spero che la mia eredità sia quella di assicurarmi che non accada mai più a nessuno.” – ha aggiunto – “Essere me stessa dopo la vita che ho condotto è un lavoro a tempo pieno, e la cura di me stessa è la mia cosa più importante. Perché se voglio fare musica, tutto questo deve venire prima. Dò la priorità a me stessa“.

Il precedente di Myss Keta

Nonostante Kesha volesse evidentemente scegliere un titolo originale e sopra le righe, in realtà si tratta di un titolo già adottato da un’altra artista, questa volta italiana: Myss Keta. La cantante aveva già scelto un titolo identico per il suo ultimo disco.

Myssketa

“Perché punto? Intanto perché mi diverto a scegliere titoli che gli altri non sceglierebbero. Poi perché voglio che sia chiaro che in questo lavoro è il mio punto di vista a essere protagonista.“ – ha dichiarato Myss Keta a Vanity Fair.