Lady Gaga ha annunciato il suo nuovo tour mondiale: sono previsti due concerti all’Unipol Forum di Milano a ottobre 2025.

Lady Gaga ha sorpreso i fan annunciando il suo nuovo tour mondiale, denominato “The Mayhem Ball” come il suo ultimo album. La tournée porterà la popstar statunitense ad esibirsi sia in America che in Europa con due concerti che si terranno all’Unipol Forum di Assago, a Milano. Scopriamo tutte le informazioni sulle date e i biglietti dei concerti in Italia.

Lady Gaga: Il ritorno sul palco

Dopo una pausa dalle scene, Lady Gaga si prepara a calcare nuovamente il palcoscenico per presentare al mondo il suo ultimo progetto musicale. Con un tour che prenderà il via questa estate da Las Vegas il 16 luglio, l’artista toccherà sedici città tra Stati Uniti ed Europa, compreso un doppio appuntamento in Italia, a Milano, fissato per il 19 e il 20 ottobre.

Tutte le info sui biglietti

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti per i due concerti previsti il 19 e 20 ottobre a Milano, Live Nation ha fatto sapere che “i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile“. Mentre “la vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di giovedì 3 aprile su www.livenation.it“.

Gli organizzatori hanno annunciato che saranno messi in vendita anche vari pacchetti VIP: “Il tour offrirà una varietà di pacchetti VIP per permettere ai fan di vivere un’esperienza concerto ancora più esclusiva. I pacchetti variano, ma possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro. I contenuti dei pacchetti VIP dipendono dall’opzione selezionata”.

La visione dietro l’album “Mayhem”

Parlando del suo ultimo lavoro, Lady Gaga rivela una profondità e un’introspezione che vanno ben oltre le aspettative. L’album “Mayhem” si configura come una narrazione complessa, che parte dall’autodistruzione per arrivare alla redenzione attraverso la forza d’animo e il coraggio.

Lady Gaga

“Questo progetto è come una festa imprevedibile, dove puoi incontrare chiunque e ogni cosa può accadere-” – ha dichiarato la cantante – “Sono proprio questi i party che amo di più: quelli inattesi, pieni di sorprese ed emozioni. Proprio come queste notti, quando pensi di aver capito la direzione che stanno prendendo, succede qualcosa di inaspettato, ed è questo il bello“.