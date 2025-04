Sfera Ebbasta: la scaletta del concerto al Forum di Assago

Vi presentiamo la scaletta del concerto di Sfera Ebbasta al Forum di Assago, Milano: ecco quali canzoni porterà sul palco.

Venerdì 4 aprile Sfera Ebbasta si esibirà all’Unipol Forum di Assago, Milano, per una nuova data del suo tour nei palazzetti italiani. L’evento milanese è solo uno dei momenti clou di un tour che ha già incantato le platee di Padova, Roma, Bologna e Torino, attestandosi come uno degli appuntamenti live più attesi e seguiti dell’anno. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni che il trapper porterà sul palco.

Uno spettacolo da non perdere

Sfera Ebbasta non sarà solo sul palco dell’Unipol Forum di Milano. Ad accompagnare l’artista ci saranno 8 ballerini, che si esibiranno in un contesto scenografico imponente, caratterizzato da un leadwall largo ben 24 metri.

Sfera Ebbasta

La scaletta del concerto si preannuncia come un viaggio attraverso i più grandi successi di Sfera, dalle hit intramontabili come “Panette” e “Ricchi x sempre” a brani più recenti come “G63” e “15 piani”, tratti dall’ultimo album “X2VR”.

La scaletta del concerto al Forum di Assago

Sebbene non vi sia stata ancora un’ufficializzazione, è lecito aspettarsi che la setlist del concerto al Forum di Assago rispecchi quella apprezzata durante la data zero a Padova. La varietà delle tematiche e dei ritmi promette di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo, dimostrando la capacità di Sfera Ebbasta di andare oltre i confini del genere trap.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni: