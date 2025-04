Amadeus è pronto a lanciare il nuovo talent canoro “Like a Star” su Nove: scopriamo chi saranno gli artisti che comporranno la giuria!

Nel panorama televisivo arriva un nuovo show musicale su Nove: “Like a Star“, un programma che promette di rivoluzionare il classico concetto di talent show. La giuria sarà comporta da tre giudici di eccezione, Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale.

Sotto la guida esperta di Amadeus, i giudici selezioneranno talenti in grado di imitare i loro idoli musicali. E non si parla di semplici imitazioni vocali: i concorrenti dovranno incarnare i loro beniamini a 360 gradi, dalla voce al look, passando per le movenze, in una competizione che offre in palio un premio di 50mila euro.

“Like a Star”: un format innovativo

“Like a Star” si presenta come l’ultima novità nel firmamento dei programmi musicali, distinguendosi per un format che porta i partecipanti oltre il semplice canto. Ispirato al programma originale “Starstruck” e realizzato da Banijay Italia, la gara vedrà protagonisti individui comuni che condividono la stessa passione per il canto e l’ammirazione per un artista.

Rosa Chemical

Ciascuna delle sette puntate eliminatorie metterà in luce diciotto concorrenti, che, divisi in sei team di tre, cercheranno di guadagnare l’approvazione non solo della giuria ma anche del pubblico presente in studio attraverso performance tematiche e trasformazioni spettacolari.

Una giuria d’eccezione

Il trio di giudici selezionato per questa prima edizione rappresenta un mix di esperienza, talento e originalità. Elio, già noto al pubblico per il suo ruolo di giudice in altre trasmissioni musicali come X Factor, porta con sé un bagaglio di conoscenze tecniche e teatrali impareggiabili.

Rosa Chemical si distingue per la sua energia e la capacità di trasmettere empatia e freschezza, elementi indispensabili per coinvolgere concorrenti e spettatori. Serena Brancale, infine, si affaccia al mondo televisivo portando la sua voce straordinaria e un’esplosività scenica che ha conquistato il pubblico dell’ultimo Festival di Sanremo.