Gazzelle: annunciata l’uscita del nuovo album “INDI”

Gazzelle ha annunciato che il suo nuovo album “INDI” verrà pubblicato il prossimo 24 gennaio: scopriamo tutti i dettagli!

Il prossimo 24 gennaio verrà pubblicato “INDI“, il quinto album di Gazzelle. Il cantautore romano ha annunciato la notizia ai fan condividendo sui social un video teaser ispirato alla celebre scena di Forrest Gump in cui il protagonista corre inseguito da una folla di persone, utilizzando una metafora filosofica sulla vita per anticipare le tematiche dell’album.

Le anticipazioni tra musica e parole

Per anticipare “INDI”, Gazzelle ha scelto di affidarsi al potere evocativo delle immagini, ispirandosi a una delle scene più iconiche del cinema americano: quella di Forrest Gump in corsa verso l’ignoto. Attraverso un video teaser diffuso sulla sua pagina Instagram, l’artista si mostra in fuga, metafora potente di un viaggio interiore alla ricerca di nuove verità e significati. Il monologo che accompagna le immagini rispecchia questa ricerca, ponendosi come riflessione sul tempo, sulla vita e sulla transitorietà delle emozioni.

Gazzelle ci invita a riflettere su quanto la musica possa essere specchio delle nostre esperienze, della crescita personale e della continua trasformazione. La tracklist dell’album, ricca e variegata, promette di essere un percorso attraverso emozioni, pensieri e storie in cui ciascuno può ritrovare un pezzo di sé.

Ecco la tracklist completa di “INDI”:



Piango anche io

Grattacieli meteoriti gli angeli

Noi no

Stammi bene

Come il pane

Da capo a 12

Foglie

Il mio amico si sposa

Tutto qui

Mezzo secondo

Non lo sapevo

Due eventi live da non perdere

L’esperienza di “INDI” non si limiterà alla sola dimensione discografica. Gazzelle ha infatti annunciato due date concertistiche esclusive nel 2025, il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Queste serate rappresentano un’occasione unica per vivere la musica dell’artista in un contesto dal forte impatto emotivo, dove l’energia del live si fonde con il panorama musicale e culturale italiano.