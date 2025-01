Zucchero farà il suo primo concerto al Circo Massimo

Zucchero ha aggiunto 2 nuove date al suo tour “Overdose d’amore”: il 23 e 24 giugno 2025 si esibirà al Circo Massimo di Roma.

In una scena musicale sempre più frenetica, pochi artisti riescono a mantenere una costante rilevanza e una connessione profonda con il loro pubblico come fa Zucchero. L’iconico cantautore italiano non mostra segni di rallentamento ed ha annunciato che il 23 e 24 giugno 2025 terrà i suoi primi due concerti al Circo Massimo di Roma. Scopriamo tutti i dettagli!

Zucchero al Circo Massimo: un evento storico

Per la prima volta nella sua carriera, Zucchero è pronto a calcare il palco del Circo Massimo a Roma, promettendo ai suoi fan due serate indimenticabili. A due anni di distanza dai suoi concerti alle Terme di Caracalla, l’artista torna nella Capitale per continuare a scrivere la sua storia artistica.

Questi eventi, organizzati da Friends & Partners e The Base, con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, vedono il riconoscimento del talento di Zucchero come un artista di calibro internazionale apprezzato per le sue performance dal vivo.

Zucchero

Le due date romane fanno parte di un tour italiano che vedrà Zucchero esibirsi in sei città. Dopo il successo dell'”Overdose D’Amore World Tour“, che ha raccolto oltre 1 milione di spettatori in vari angoli del mondo, l’artista porterà la sua musica in diverse città italiane, da Ancona a Padova, passando naturalmente per Roma. Questo tour rappresenta un’occasione imperdibile per i fan di vivere l’energia e l’anima delle sue canzoni dal vivo.

“Una come te”: il nuovo singolo

La musica di Zucchero continua ad evolversi con il lancio del suo nuovo singolo “Una come te“, una versione italiana della canzone “Chinatown” dei Bleachers, originariamente realizzata con Bruce Springsteen.

Questo brano, che parla di amore e di salvazione dal dolore della solitudine, testimonia la capacità di Zucchero di trattare temi attuali con sensibilità e profondità. Il singolo fa parte dell’album “Discover II”, un progetto di cover che ha visto Zucchero collaborare con artisti del calibro di Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo, rivelandone una volta di più il talento eclettico e la sua passione per la musica.