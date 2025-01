Brunori Sas: il 14 febbraio esce il nuovo album “L’albero delle noci”

Brunori Sas ha annunciato che il 14 febbraio uscirà il suo nuovo album “L’albero delle noci”: scopriamo tutti i dettagli!

Dopo aver annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2025, Brunori Sas ha sorpreso i fan con una novità del tutto inattesa: il 14 febbraio uscirà il suo nuovo album “L’albero delle noci“, titolo che coincide con quello della canzone che porterà sul palco dell’Ariston. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa novità discografica!

Brunori Sas: l’annuncio del nuovo album

Brunori Sas ha annunciato ai fan l’imminente uscita dell’album con un post pubblicato su Instagram. “Il nuovo album uscirà il 14 febbraio.” – si legge nella didascalia – “S’intitola L’albero delle noci, come il brano che porterò a Sanremo. È il frutto di due anni di sottrazioni, per cui non aggiungo altro, se non i titoli delle canzoni e la copertina realizzata come sempre dal buon @studioinnero con il prezioso ausilio di @giacomotriglia. P.s. Manca ancora un mese, lo so, ma mi piace farvi soffrire. A prestissimo. D.“.

La tracklist: un viaggio tra emozioni e riflessioni

La tracklist di “L’albero delle noci” è stata svelata, delineando così le coordinate emotive e narrative dell’album. Le canzoni, da “Per non perdere noi” a “Guardia giurata”, passando per “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”, già pubblicate come singoli, promettono di guidare gli ascoltatori attraverso un viaggio variegato e profondo, in cui la riflessione si intreccia con l’emozione, caratteristica distintiva dell’approccio artistico di Brunori Sas.

Brunori Sas

Il tour 2025

Il 2025 vedrà Brunori Sas non solo sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo ma anche protagonista di un tour che toccherà le principali città italiane. Ecco tutte le tappe in programma: