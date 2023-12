L’attore rivela che è stato lui a consigliare a Morgan di cambiare il testo della canzone del Festival di Sanremo 2020.

A tre anni dall’accaduto, Gilles Rocca sputa il rospo su come sono andate davvero le cose al Festival di Sanremo del 2020, teatro dell’indimenticabile lite tra Morgan e Bugo. Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, l’ex ballerino di Ballando con le stelle ammette: “Sono stato io…”.

Gilles Rocca ammette: “E’ stata colpa mia”

Durante la storica serata del Festival di Sanremo 2020, Gilles Rocca si trovava nel backstage come addetto alle strumentazioni audio. A Caterina Balivo ha dichiarato di essere stato lui a suggerire a Morgan di cambiare il testo della canzone.

Il cantautore infatti, aveva manifestato la volontà di abbandonare la kermesse (a seguito dei battibecchi avuti con Bugo poco prima), motivo per cui l’attore gli aveva consigliato: “Cambia il testo”, perché non poteva permettersi di andarsene e farsi squalificare, cosa che in realtà alla fine è successa. Ma, senza rendersi conto di ciò che sarebbe successo, ecco che Morgan sceglie seriamente di seguire il suo consiglio, cambiando il testo del brano che diventa un diretto attacco a Bugo.

“E’ colpa mia. Neanche il direttore d’orchestra se n’era accorto di tutto, tant’è che aveva proseguito. Quando poi Bugo ha lasciato il palco e s’era capito quello che è successo, hanno abbassato la musica“, racconta Rocca. Il resto è storia.

La lite tra Morgan e Bugo

Dopo alcuni punzecchiamenti dietro le quinte tra i due, una volta sul palco dell’Ariston, Morgan ha iniziato a cantare l’inedito “Sincero” modificandone però il testo. Parole che hanno fatto la storia, e che hanno portato il duo alla squalifica da Sanremo 2020.

Castoldi cantava: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo che sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro, questo sono io”, colpevolizzando Bugo della sua prestazione nella serata delle cover.

Allora Bugo, super stizzito, ha abbandonato la scena lasciando il palco in un inusuale silenzio tombale. A riprendere le redini di una situazione totalmente inaspettata furono Amadeus e Fiorello, che annunciarono la squalifica dei due artisti.

