Gigi D’Alessio ha 57 anni ed è già diventato papà 5 volte. Adesso aspetta un nuovo figlio: ecco svelato quale sarà il sesso del bebè.

La lieta notizia è stata diffusa diverso tempo fa: Gigi D’Alessio diventerà papà per la sesta volta. Tuttavia il cantante partenopeo e la sua compagna, Denise Esposito, non avevano ancora rivelato al pubblico il sesso del nascituro. Ora D’Alessio lo ha svelato in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni.

Gigi D’Alessio: svelato il sesso del bebè

Sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi D’Alessio appare serio mentre cammina per la sua città. Nell’intervista rilasciata per il magazine il cantante ha parlato anche della sua vita privata, svelando il sesso del bebè in arrivo.

La giornalista lo incalza: “Lei ha cinque figli e il sesto è in arrivo…”. Lui le risponde senza esitazione: “La sesta: con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome”.

Gli altri figli del cantante

Sempre nel corso dell’intervista, D’Alessio scherza: “Ormai a fare figlio in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi”. Il collega infatti ha ben 9 figli, mentre il cantante partenopeo sta per raggiungere quota 6.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Gigi D’Alessio è diventato per la prima volta papà con la nascita di Claudio nel 1987, nato dal matrimonio con Carmela Bagnato. Da quella relazione sono poi nati anche Ilaria e Luca. Il 31 marzo 2010 è nato invece Andrea, frutto dell’amore con Anna Tatangelo.

Nel 2022 è poi arrivato il primo figlio con la sua attuale compagna, Denise Esposito. Il bambino ha quasi 2 anni e si chiama Francesco. Denise ha 25 anni meno rispetto a Gigi D’Alessio: i due fanno coppia fissa ormai dal 2021 e si dichiarano pronti ad accogliere il secondo figlio nelle loro vite.

