Su Instagram Emma Marrone, in occasione del Disco d’Oro ottenuto con “Apnea”, ha scritto una dedica al padre scomparso 18 mesi fa.

La perdita del papà per Emma Marrone è stato un lutto enorme, che ancora fa fatica a superare. Su Instagram la cantante ha dedicato parole commoventi al padre ringraziandolo per esserle sempre stato fianco.

La dedica di Emma al papà

In una storia su Instagram Emma ha festeggiato il Disco d’Oro ottenuto con “Apnea”. “Pronto Polizia della musica???? Apnea è oro. Grazie a tutti… Abbiamo appena iniziato… Vi amo.” – ha scritto la cantante sui social.

Poi, nella story successiva Emma si è rivolta al papà dedicandogli parole che fanno commuovere. “Ti dedico tutto papo. Ma proprio tutto.” – esordisce la cantante salentina – “Sin da piccola mi hai fatto amare la musica.“

“E mi hai insegnato a non mollare mai… anche quando sembra impossibile. E infatti papo mio. Guardami. Guarda che bordello meraviglioso sto combinando. La vita è stronza. Ma io di più“. – conclude. Nella foto pubblicata Emma Marrone è piccola e sta in braccio a papà Rosario che tiene in mano un microfono.

La scomparsa del papà di Emma

Rosario Marrone è venuto a mancare il 4 settembre 2022, a soli 67 anni, a causa di una grave forma di leucemia che non gli ha lasciato scampo. Un legame speciale quello tra Emma e il suo papà. La cantante infatti lo considera uno dei suoi punti di riferimento più grandi: è la persona che non ha mai smesso di credere in lei e di spronarla a raggiungere i suoi sogni.

Emma Marrone

“Io su palco ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te” – aveva infatti scritto la cantante in un precedente post in cui ricordava il papà.

Riproduzione riservata © 2024 - NM