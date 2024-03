Massimiliano Varrese ha raccontato al Grande Fratello le discussioni e gli screzi avuti con Loredana Bertè ad Amici Celebrities.

Massimiliano Varrese, concorrente del reality show Il Grande Fratello, ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con Loredanan Bertè. Varrese ha conosciuto la cantante ad Amici Celebrities, programma di cui lui era un concorrente mentre lei faceva parte della giuria.

Massimiliano Varrese critica Loredana Bertè

Tutto è nato da un’osservazione di Varrese fatta dentro la casa del GF: “Sentite questo pezzo? Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo. Sì, 100% è il pezzo che ha cantato a Sanremo quest’anno“. La radio stava infatti trasmettendo “Pazza“.

Poi gli altri concorrenti hanno chiesto a Massimiliano Varrese cosa pensasse di Bertè. “Che penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista. Sì, rispetto l’artista, ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona”- questa la sua risposta.

La partecipazione di Varrese ad Amici Celebrities

Effettivamente, all’epoca in cui era giudice di Amici Celebrities, Loredana Bertè non si era dimostrata troppo convinta del talento artistico di Varrese. In un video diventato virale sui social si vede la cantante che ride del concorrente mentre lui interpreta un brano di Prince.

Massimiliano Varrese

“Come mai sono qui che rido? Perché io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato zombie e voleva strangolarlo: perché, sì, questa non si può” – questo il commento, decisamente tagliente, di Loredana Bertè all’esibizione.

Poi la cantante affondò ulteriormente il coltello nella piaga: “Scusami ma non ho resistito sei stato troppo comico, comunque non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego, dammi ascolto, fidati”. Insomma, Varrese ha dei buoni motivi per essere risentito con Bertè.

