Raggiunto dalle telecamere di Pomeriggio 5, Fedez viene assillato per quanto riguarda la sua situazione matrimoniale.

Continua il botta e risposta tra Fedez e l’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, che tenta un’altra volta ad estorcere informazioni sulla crisi con Chiara Ferragni. Dopo aver fermato il rapper nelle scorse settimane, il giornalista si è appostato sotto il palazzo dove si registra il podcast Muschio Selvaggio. Quello che Federico chiede, però, è solo rispetto per la sua privacy.

Un incontro teso con la stampa

Tutta l’attenzione mediatica ricevuta a seguito delle voci sulla crisi coniugale con Chiara Ferragni, ha palesemente fatto sbottare Fedez che, d’altronde, preferirebbe che la sua vita privata non fosse un libro aperto. Incalzato nuovamente da Michel Dessì – inviato del programma condotto da Myrta Merlino – gli è stato fatto notare che Chiara, guardando le loro foto a Che tempo che fa, “si è commossa”.

Ma Federico si è mostrato alquanto scocciato, rispondendo con sarcasmo alle domande sulla sua situazione matrimoniale: “Quanto durerà questa cosa secondo voi?”. E l’inviato dice: “Non lo so, fin quando la gente non capirà bene quello che sta succedendo”.

Il rapper ha anche commentato le voci di un presunto dossieraggio che lo coinvolgerebbe, criticando l’uso delle risorse della procura per questioni che ritiene di minore importanza. “Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c*o da fare in questo Paese”, ha affermato con ironia.

Fedez: “Posso chiedere privacy”

Fedez vorrebbe semplicemente distaccarsi dalle speculazioni pubbliche che intaccano un momento privato così delicato. Tuttavia, Michel sostiene che se i riflettori sono puntati sui Ferragnez, è perché ormai le persone “si appassionano molto alla vostra storia“. Ma questo non cambia nulla, per il rapper la gente dovrebbe pensare ad altro.

Con i toni che iniziano a scaldarsi, chiosa all’inviato di Pomeriggio 5: “Io mi pongo un quesito: se applicassero la stessa lente d’ingrandimento che stanno applicando su di me su vicende che hanno veramente una rilevanza per il dibattito e il futuro di questo Paese, forse saremmo un Paese migliore“.

Ecco che Dessì gli fa notare che “voi avete contribuito però…Non le piace avere l’attenzione dei fan?”. Nonostante la sua storia di condivisione della vita personale sui social media, Fedez sottolinea: “Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se decido di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri”.

“Lei indossa la fede oggi? Non ce l’ha oggi?”, gli chiede infine Dessì, dopodiché – con estremo sarcasmo – il cantante risponde: “Il mistero si infittisce ragazzi! Dopo la strage di Piazza Fontana abbiamo il matrimonio dei Ferragnez!”.

