Davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, Fedez parla della crisi del rapporto con Chiara Ferragni e dei suoi figli, Vittoria e Leone.

Intercettato dall’inviato di “Pomeriggio Cinque” sotto casa di un amico, Fedez ha rotto il silenzio sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, di cui si vocifera ormai da diverso tempo. Durante l’intervista, il rapper ha espresso con fermezza la sua posizione, sottolineando l’importanza della famiglia e in particolare dei suoi figli.

Fedez incalzato dai giornalisti

Dopo giorni di speculazioni, Fedez è stato fermato da un inviato di Pomeriggio Cinque: proprio la trasmissione di Myrta Merlino che negli ultimi tempi sembra essere in constante attrito con il cantante. A porgli qualche domanda sulla crisi con la Ferragni è stato Michel Dessì, che il rapper saluta con una stretta di mano.

La conversazione sembra iniziare serenamente, ma quando Federico Lucia capisce l’andazzo dell’intervista gli animi cominciano a scaldarsi. E’ certamente una situazione delicata quella del rapper, e alla domanda dell’inviato del programma “E’ vera questa storia?” – palesemente in riferimento alla presunta separazione dalla moglie – lui risponde: “Secondo voi?”.

Fedez non ha avuto alcuna intenzione di sbandierare ai quattro venti tutto ciò che sta accadendo nel suo privato, sebbene sia un personaggio pubblico costantemente sotto i riflettori. I curiosoni lo agitano, mostrandolo davanti alle telecamere più teso che mai. “Secondo voi anche se fosse lo dico a voi?“, dice con una domanda retorica a Dessì.

“Non gioco con i miei figli”

C’è chi sostiene che, quella che va avanti ormai da mesi,possa essere una messa in scena da parte dei Ferragnez. Prima i dibattiti sulla loro immagine dopo il caso Balocco, poi il viaggio da solo del rapper: insomma, uno scenario che sicuramente non ha fatto bene alla coppia più seguita d’Italia.

Quando l’inviato di Pomeriggio Cinque cerca di scavare più a fondo per cercare di capire se la crisi tanto discussa sia reale o meno, arriva la risposta furiosa di Fedez: “Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita”. Poi aggiunge seccamente: “Cosa succede però non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente“.

Il rapper, prima di sparire nella sua auto, ha però confermato la sua presenza alla Fashion Week di Donatella Versace, citando l’amicizia e il supporto ricevuto dalla stilista in questo momento delicato: “Ci sarò perché Donatella mi è molto vicina in questo momento”, afferma durante l’intervista.

"La priorità per me sono i miei figli"



La versione di Chiara Ferragni: “Difendere la mia famiglia”

Chiara Ferragni, da parte sua, ha parlato della sua situazione familiare durante un’intervista al Corriere della Sera. L’influencer ha ammesso che ci sono stati weekend in cui Fedez non è stato presente, ma ha ribadito che lui è comunque suo marito, esprimendo la speranza che il matrimonio possa superare le difficoltà degli ultimi mesi.

“La priorità è difendere la mia famiglia e i figli”, ha dichiarato Ferragni, che ha qualche difficoltà a mostrare le proprie fragilità mentre le sta vivendo, preferendo invece apparire forte e meno vulnerabile agli attacchi.

“Naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari“, ha detto Chiara. La sua prossima apparizione televisiva è prevista per il 3 marzo a “Che Tempo Che Fa”, dove potrebbe affrontare l’argomento.

