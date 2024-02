Secondo gli ultimi gossip sarebbe stata Chiara a mandare via di casa Fedez: lei si starebbe già rivolgendo ad un avvocato divorzista.

Che Fedez sia andato via di casa sembra ormai una notizia certa. Tuttavia, secondo gli ultimi gossip riportati da Oggi, sarebbe stata Chiara Ferragni a mandare via di casa il marito a seguito di una lite. Già da fine gennaio lei era stata vista uscire dallo studio di un avvocato divorzista, Annamaria Bernardini De Pace.

Chiara manda via di casa Fedez

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, sarebbe stata Chiara a decidere di mettere un punto alla storia, mentre Fedez starebbe vivendo questa decisione con grande sofferenza. La crisi, in ogni caso, era in corso già da diverso tempo.

Il rapper, dopo aver abbandonato il lussuoso attico a City Life in cui viveva con moglie e figli, pare abbia già trovato una nuova sistemazione. Secondo Dagospia, qualche giorno fa Fedez ha contattato un’agenzia immobiliare che in pochissimo tempo è riuscita a trovargli un appartamento già arredato, in affitto, a 17mila euro al mese.

Fedez e Chiara Ferragni

Questa volta insomma la rottura dei Ferragnez sembra sia definitiva. Se non fossero già sufficienti tutti questi indizi, Chiara è anche stata vista più volte uscire dallo studio di un celebre avvocato divorzista, Annamaria Bernardini De Pace. Si tratta del legale che ha seguito le prime fasi della separazione tra Totti e Ilary Blasi.

Chiara Ferragni sarà ospite di Fazio a “Che tempo che fa”

Fedez e Chiara Ferragni non hanno ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Lei però ha annunciato che domenica 3 marzo sarà ospite di Fazio a “Che tempo che fa”. L’annuncio è stato fatto da Fazio su X, ex Twitter. Forse in quell’occasione, oltre a parlare del pandoro gate, rivelerà anche qualche dettaglio in più sulla sua vita sentimentale.

