La crisi tra Fedez e Chiara era nell’aria da tempo: adesso lui se ne è andato di casa e sembra che la storia tra i due sia finita davvero.

A riportare la notizia è il sito Dagospia. Stando a quanto riferisce il sito di informazione Fedez sarebbe andato via di casa domenica sera senza più fare ritorno. Sembra quindi sempre più probabile che la storia tra Chiara Ferragni e il rapper sia davvero giunta al capolinea: è la fine di un’era.

Fedez se ne è andato di casa

Questo è ciò che si legge su Dagospia: “Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato.“

“Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo.” – conclude Dagospia.

Chiara Ferragni e Fedez

I segnali di una crisi di coppia c’erano già da diverso tempo: Fedez e Chiara, prima onnipresenti sui social, hanno iniziato a farsi vedere sempre meno insieme. Poi il rapper è partito per Miami, ufficialmente per motivi di lavoro, senza famiglia e solo con una sua collaboratrice.

Gli indizi lasciati da Chiara sui social

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha iniziato a seminare su Instagram diversi indizi della crisi con il marito. Prima ha cambiato la sua foto del profilo, sostituendo al ritratto di famiglia uno scatto con i suoi bambini, senza Fedez, poi ha postato nelle storie una foto della sua mano senza fede nuziale.

