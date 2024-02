Dopo i gossip degli scorsi giorni secondo i quali i due avrebbero una relazione, Emma ha rivelato la verità sul suo rapporto con Tedua.

Subito dopo la fine del Festival di Sanremo si sono diffusi gossip molto insistenti su una possibile relazione tra Emma Marrone e Tedua. I due sono anche stati paparazzati insieme in diverse occasioni. Adesso Emma ha finalmente deciso di chiarire la situazione e in un’intervista per Radio 105 ha rivelato la verità sul loro rapporto.

Emma e Tedua: la verità sul loro rapporto

Nel corso dell’intervista Emma ha spiegato che in realtà tra lei e Tedua c’è solo una bella amicizia. “Io sono una caz..ra e avevo lanciato questa cosa.” – spiega Emma, che per prima ha dato il via ai rumor definendo “bono” il collega in un’intervista per Fanpage.it.

“Lo avevo detto durante la settimana di Sanremo!” – prosegue Emma – “Ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul telefono. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google.”

“Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette. Quindi senza pensarci ho girato il telefono e c’era Tedua. Mi chiedono perché l’ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse. Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate.“

“Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente” – conclude Emma.

La provocazione di Diletta Leotta

Alla diretta radiofonica era presente anche Diletta Leotta, che non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare una piccola provocazione ad Emma: “Cosa gli cucineresti se lo invitassi a cena?”. Emma risponde stando al gioco: “Cosa gli cucinerei se lo invitassi a cena? Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare“.

