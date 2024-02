Fedez vola a Miami per lavoro lasciando Chiara e i bambini a Milano: i rumor su una crisi della coppia si fanno sempre più insistenti.

Da quando è scoppiata la bomba del pandoro gate, le apparizioni sui social dei Ferragnez si sono sempre più diradate fino a scomparire del tutto. Adesso Fedez è volato a Miami per lavoro da solo, lasciando Chiara Ferragni a Milano con i figli. Le voci su una possibile crisi della coppia si fanno sempre più insistenti.

Fedez vola a Miami: con lui solo una collaboratrice

Sono 8 settimane che Chiara e Fedez, prima onnipresenti sui social, non postano una foto insieme. Adesso, il cantante è volato dall’altra parte dell’oceano senza la famiglia e ad accompagnarlo ci sarebbe solo una sua collaboratrice: nelle storie Instagram, infatti, si sente una voce femminile, e decisamente non è quella di Chiara.

Fedez

Poco prima della partenza aveva fatto discutere una storia postata da Fedez in cui si sente la figlia Vittoria chiedere al papà: “Ma torni?”. La domanda sarebbe di per sé assolutamente normale, visto che la bimba ha appena 3 anni, ma è risuonata sinistra alle orecchie di chi considera i Ferragnez una coppia ormai al capolinea.

Fedez vola a Miami e gli perdono la valigia

Come se non fosse un periodo già abbastanza difficile per Fedez, durante il suo viaggio negli USA gli sono capitati degli inconvenienti non proprio piacevoli. “Questo viaggio di lavoro a Miami è partito molto bene. Mi hanno perso la valigia, mi sono spaccato la fronte, abbiamo rotto il cancello di casa… si è rotto, non l’abbiamo rotto noi!“, racconta Fedez nelle storie Instagram.

Ai fan ha poi spiegato, riprendendosi nel patio con piscina della villa in cui alloggia: “Vedete la mia fronte? Vedete questo taglio qui? Ebbene Federico pensava che la finestra fosse aperta e sono andato a sbattere, e mi sono tagliato la fronte. Evviva!”. Insomma, non un periodo fortunatissimo per Fedez.

