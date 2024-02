Sabrina Ferilli, questa sera ospite del Festival, ha lanciato una frecciatina ad Amadeus e Fiorello facendo riferimento al balletto di John Travolta.

La scenetta di ieri sera, con John Travolta trascinato da Fiorello in un improbabile ballo del qua qua, rimarrà per sempre negli annali della storia del Festival. Ad alcuni il siparietto non è proprio andato giù, altri invece ci hanno scherzato sopra ed hanno colto il lato (decisamente) comico della situazione. Tra questi ultimi c’è anche Sabrina Ferilli che, sui social, ha fatto una simpatica battuta.

Sabrina Ferilli: la battuta su Sanremo

Su un pagina X, ex Twitter, intitolata “Il grande flagello“, un utente ha scritto: “A quanto è quotato Russell Crowe vestito da centurione che balla daje de tacco daje de punta?“. A rispondere, tramite una storia Instagram, è stata proprio la regina romana della comicità, Sabrina Ferilli: ” Con me lì…“, ha scritto. Ferilli si riferisce al fatto che questa sera sia lei che Russell Crowe saranno ospiti della terza serata di Sanremo.

Il suo commento però lascia intendere qualcosa in più. Infatti, dalle sue parole sembrerebbe che i due attori, Ferrilli e Crowe, saliranno insieme sul palco dell’Ariston. A questo punto non ci resta che sintonizzarci su Rai1 e scoprire in diretta quali sorprese ha in serbo per noi la terza serata di Festival.

John Travolta nega il consenso alla divulgazione del video

La battuta cui ha risposto Sabrina Ferilli fa chiaramente riferimento al ballo del qua qua che John Travolta è stato costretto a fare insieme a Fiorello ieri sera. Il risultato è stato così drammatico che Travolta ha negato il consenso alla divulgazione della clip video in cui balla. Chissà se Amadeus e Fiorello riusciranno a fare meglio con l’ospite internazionale di questa sera.

John Travolta a Sanremo 2024

