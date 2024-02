Dopo il successo a Sanremo 2024 Alfa ha dichiarato di non voler fare il cantante per sempre: ha altri piani per la sua vita.

Alfa è stato la vera rivelazione di Sanremo 2024: la sua canzone “Vai!” e il duetto con Roberto Vecchioni hanno conquistato tutti. Il giovane artista ha però rivelato di non voler fare per sempre il cantante e di avere ben altri piani per la sua vita. Ecco cosa ha detto.

Alfa: i suoi progetti per il futuro

“Non voglio fare il cantante per tutta la vita. Non vorrei mai arrivare al punto in cui le nuove canzoni non interessano nessuno e la gente viene ai concerti solo per sentire quelle vecchie.” – ha dichiarato Alfa ad Oggi. “Vorrei arrivare a quarant’anni e poi cambiare completamente, rimanendo nell’ambito creativo. Sono fan dei film d’animazione, mi vedrei a lavorare alla Disney“.

Alfa a Sanremo 2024

Alfa e il passato da “sfigato”

“Ho iniziato a suonare la chitarra da piccolo, poi alle medie ero in una band” – racconta il cantante – “Al liceo, grazie al rap, ho scoperto di avere una voce. Facevo le battaglie di freestyle. Per me era una rivalsa perché sono sempre stato sfigato“.

Per l’artista genovese l’adolescenza è stata un periodo complicato, durante il quale è stato anche vittima di bullismo. “Quando torno a Genova con i bulli di allora ci vediamo, ci salutiamo. Uno mi ha chiesto anche un accredito per un concerto ed è venuto con la fidanzata” – rivela Alfa.

“A 14 anni siamo tutti un po’ str**zi, li ho perdonati. Ancora oggi però mi porto dietro l’insicurezza sul mio aspetto fisico” – racconta. Poi spiega per quale motivo ha deciso di abbandonare il rap: “Ho iniziato ad annoiarmi perché si puntava tutto sull’ostentazione: la macchina costosa, i vestiti firmati“.

