”Vi spreme pure l’anima”: con queste parole Emma ha svelato ai fan il segreto che si cela dietro ai suoi outfit da sera sempre chic, ma anche sexy. In un video su Tik Tok la cantante ha infatti confessato ai follower di indossare, sotto agli abiti, l’intimo contenitivo e modellante di Skims, il brand della nota influencer americana Kim Kardashian.

Emma e l’intimo contenitivo

In un video su Tik Tok registrato mentre era a Londra, Emma ha fatto per i fan un “fit check” ( ossia ha mostrato ai follower il suo look). Per l’occasione indossava un abito verde molto aderente con sotto degli sitivali “alti ma non troppo per non passare da ragazza figa che sa quello che vuole a pterodattilo in cerca di cibo“.

@realbrown Fit e qualcosa ovviamente nel mio stile.. Londra va affrontata bene 😂😂😂❤️ ♬ suono originale – Emma

La cantante ha poi rivelato che sotto l’abito indossava uno dei famossissimi body contenitivi e modellanti di Skims, il marchio di Kim Kardashian. Secondo Emma si tratta di un intimo che “spreme anche l’anima”, ma che aiuta moltissimo a tenere una postura eretta. Nessun commento però sulla comodità (o più probabilmente sula scomodità) di questo capo iper aderente.

I look di Emma

Ultimamente ad Emma piace indossare look molto vistosi, rimanendo però sempre elegante. Nel video Tik Tok, dopo aver sfoggiato scarpe e borsa, la cantante ha mostrato ai follower il volto perfettamente truccato, facendo una simpatica battuta.

Emma Marrone

Queste le parole di Emma: “Mio padre e mia madre si sono proprio impegnati. Hanno detto: ‘Facciamo una figlia, non una figlia qualunque, facciamola bella, proprio bella, talmente bella che i ragazzi si devono spaventare anche nel momento del suo glow up supremo, deve stare single’. Eccoci qua, ce l’hanno fatta, grazie mamma e grazie papà”.

