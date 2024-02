Legati da una forte amicizia oltre che dalla musica, Annalisa e Mahmood hanno dato il meglio di sé alla Fashion week di Milano.

Durante la settimana della moda a Milano, Annalisa e Mahmood hanno trasformato l’after party della sfilata autunno/inverno di Dolce & Gabbana in un momento di puro divertimento. Seduti in prima fila durante lo show, i due cantanti non hanno perso l’occasione di scatenarsi in balli sulle note di “Sinceramente”, che ha conquistato il pubblico all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il video virale di Annalisa e Mahmood

Oltre ad essere due grandi artisti, tra i più amati del pubblico, Annalisa e Mahmood condividono anche una grande amicizia. Un legame che hanno mostrato palesemente dopo la sfilata di Dolce & Gabbana, scagliandosi come matti sulle note del brano sanremese della Scarrone.

Ad immortalare il momento è stato un utente che ha pubblicato poi il video su Twitter, che in men che non si dica è diventato super virale. Il filmato li ritrae sorridenti e compenetrati nella danza, testimoniando la loro sintonia non solo artistica ma anche personale. Annalisa – con reggiseno, blazer over, autoreggenti e tacchi, tutto nero – e Mahmood – in un elegante total white – hanno dimostrato come la musica possa unire e come l’amicizia possa trascendere i confini del palcoscenico.

questo video di mahmood e annalisa su sinceramente il mio nuovo impero romano pic.twitter.com/6dYGXCkuNN — jade.♡ (@scorpiojade_) February 25, 2024

La parata di vip alla sfilata

La sfilata di Dolce & Gabbana non è stata solo l’occasione per ammirare le ultime creazioni degli stilisti ma anche per osservare da vicino un parterre di vip di calibro internazionale. Da Eva Mendez ad Ashley Graham, passando per star del calibro di Naomi Campbell, che ha chiuso lo show incantando tutti i presenti, l’evento ha attirato l’attenzione di celebrità e influencer da tutto il mondo.

Presenti anche Maya Jama, Bianca Balti, Michele Morrone, Olivia Culpo, Emma Brooks e Leonie Hanne, Ma sono stati di certo Annalisa e Mahmood a prendersi tutta la scena, sorprendendo la folla di persone presente all’after party. Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, i due artisti non si sono mai esibiti all‘Eurovision di San Marino, dove a trionfare sono stati invece i Megara.

