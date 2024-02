Durante la diretta tv del programma “In altre parole”, Roberto Vecchioni è scoppiato a piangere di fronte ai video degli scontri a Pisa.

Roberto Vecchioni è rimasto profondamente colpito dalle immagini degli scontri tra forze dell’ordine e studenti avvenuti durante le manifestazioni pro Palestina a Pisa e Firenze. Il cantante, ospite del programma “In altre parole” condotto da Gramellini, è infatti scoppiato a piangere in diretta tv di fronte ai video che mostrano le manganellate della polizia.

Roberto Vecchioni in lacrime in diretta tv

Durante il programma tv di La7 “In altre parole” si è parlato dei brutali scontri tra polizia e studenti avvenuti durante le manifestazioni in difesa della Palestina che si sono tenute a Firenze a Pisa. Ad un certo punto sono anche stati mostrati video amatoriali in cui si vedono poliziotti, vestiti in tenuta antisommossa, caricare e colpire con il manganello studenti giovanissimi.

#Pisa: “Son cose che non possono succedere, che non devono succedere”



“Perché le idee sono come farfalle

che non puoi togliergli le ali,

perché le idee sono come le stelle

che non le spengono i temporali”



E neanche i #manganelli caro Maestro #Vecchioni pic.twitter.com/IKjN43ZbCL — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) February 24, 2024

Roberto Vecchioni, ospite della puntata, è rimasto così colpito dalle immagini da scoppiare a piangere in diretta tv. “Non sono cose da vedere queste. Anzi si devono vedere, ma non sono cose che possono succedere. Non devono succedere, noi non siamo così” – queste le parole del cantante.

Le parole di Gramellini

Il conduttore del programma, Massimo Gramellini, ha commentato quelle immagini così dure: “Confesso che la prima volta che ho visto questo video, non ci riuscivo a credere. Mi sembra talmente sproporzionata la cosa”.

Roberto Vecchioni

Gramellini ha poi sottolineato che non ha senso accusare i giovani di oggi di essere disinteressati alla politica. Queste le sue parole: “Appena si alzano dal divano, si staccano dal cellulare ed escono di casa per andare in piazza, con i loro corpi a far sentire la loro voce su una questione, giusta o sbagliata che sia, è lo Stato a sdraiarli per terra a colpi di manganello”.

Riproduzione riservata © 2024 - NM